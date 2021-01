Es sieht alles nach einer Verlängerung des Lockdowns aus. Zumindest haben sich am Wochenende mehrere Ministerpräsidenten für längere Maßnahmen gegen Corona ausgesprochen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte etwa der "Bild am Sonntag": "Der Lockdown muss bis Ende Januar verlängert werden. Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen." Die Zahlen seien einfach zu hoch und die Auswirkungen von Weihnachten und Silvester noch gar nicht absehbar. Sorgen bereiteten Söder auch die Heimkehrer aus dem Urlaub.

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sieht vor allem die Lage in den Kliniken kritisch: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kliniken und Gesundheitsämtern arbeiteten "seit Monaten am Limit". "Wir können daher noch keine Lockerungen vornehmen", urteilte sie.