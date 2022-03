In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) den proteinbasierten Novavax-Impfstoff seit Anfang Februar für Erwachsene ab 18 Jahren. Nun wurde er auch an Kindern und Jugendlichen erfolgreich getestet. Das US-Unternehmen erklärte, die Daten aus der klinischen Studie "im ersten Quartal 2022" Gesundheitsbehörden weltweit zur Prüfung vorlegen zu wollen.

Novavax wird ab Ende Februar in Deutschland verimpft. Bildrechte: IMAGO / MiS

Die Immunantworten waren bei den Jugendlichen sogar zwei- bis dreifach höher als bei Erwachsenen - und zwar gegen alle untersuchten Corona-Varianten. An der Studie nahmen 2.247 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren in den USA teil. Im Studienzeitraum war die Delta-Variante vorherrschend.

Erwartbare Impfreaktionen waren in der Regel - wie bei allen anderen Impfstoffen auch - Schmerzen an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Die wenigen bestätigten Corona-Fälle in der Gruppe der geimpften Jugendlichen seien zudem mild verlaufen, erklärte das Unternehmen weiter.