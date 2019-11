Umschlag weggeweht 20.000 Euro auf dem Autodach vergessen - Finder gesucht!

So ein Pechvogel! Ein Rentner aus Witten will sich ein neues Auto kaufen, hebt 20.000 Euro ab – und verliert das Geld. Die rechtliche Lage ist eindeutig, die Polizei appelliert an den Finder.