Mit Rezepten! TikTok-Trend #strawberrybugs: Was ist dran an den Erdbeer-Würmern?

Pünktlich zum Start der Erdbeersaison sind es gleich zwei Nachrichten, die den Genuss der süßen roten Beeren schmälern dürften. Dass Erdbeeren in diesem Jahr etwas teurer werden, lässt sich sicherlich verschmerzen. Doch dass es sie zudem mit fleischiger Beilage gibt, dürfte nicht nur die Vegetarier stören. Auf TikTok machen Videos die Runde, in denen sich eklige weiße Würmchen in unseren liebsten Beeren tummeln. Was ist dran?