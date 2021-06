Etwa gegen 17 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Ein unbekannter Mann hatte am Barbarossaplatz in der Würzburger Innenstadt scheinbar wahllos Passanten angegriffen. Bei seiner Festnahme wurde dem mutmaßlichen Täter in den Oberschenkel geschossen. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus.

Bei Angriffen in einem Kleidergeschäft, in einer Bank und auf der Straße wurden drei Menschen getötet. Es gebe zudem "fünf weitere Schwer- und Schwerstverletzte und noch weitere Verletzte", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Nach Angaben der Polizei schweben derzeit noch zwei der Opfer in Lebensgefahr. Zwei Leichtverletzte konnten das Krankenhaus aber zwischenzeitlich wieder verlassen. Der Täter hatte dem Innenminister zufolge auf eine "Vielzahl" von Menschen eingestochen, einige hatten sich dem Angreifer mutig in den Weg gestellt. Eines der Opfer sei ein kleiner Junge. Nähere Angaben zu den Verletzten gibt es bisher nicht.