"Miracle Mineral Supplement" (MMS) wird seit etwa zehn Jahren auch in Deutschland als Wundermittel verkauft. Apotheker und Ärzte warnen eindringlich davor, Natriumchlorit als vermeintliches Wundermittel zu sich zu nehmen. Offenbar erhalten viele E-Mail-Nutzer derzeit verstärkt Spam-Mails, in denen Natriumchlorit und eine geringe Dosis Salzsäure als MMS angepriesen werden. Die Lösung ist aber in geringen Dosen nur zur Desinfektion von Trinkwasser geeignet.