Wem in der TATORT-Hitliste des Ersten die ganz frühen Folgen des Kult-Krimis fehlen, der kommt freitagabends auf seine Kosten. Parallel zum Wunsch-TATORT am Sonntag zeigt Das Erste ab dem 26. Juni jeweils am Freitag um 22:15 Uhr noch einmal einige herausragende Klassiker aus 50 Jahren TATORT.



Die Zuschauer erwartet eine Zeitreise durch die bundesrepublikanische Gesellschafts-, Fernseh- und Krimigeschichte, wie sie sich in der Reihe seit einem halben Jahrhundert spiegelt. Denn der TATORT war und ist vor allem eines: nah dran an der Lebenswirklichkeit - mit seinen Fällen, seinen Ermittlertypen, den handelnden Personen und vor allem den Regionen, in denen er spielt.