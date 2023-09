Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod eines zehn Jahre alten Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel (Oberfranken) sind die Ermittlungen abgeschlossen. Verantwortlich für den Tod des Kindes ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft ein elf Jahre alter Junge, der ebenfalls in dem Heim in Wunsiedel lebte. Er ist aber wegen seines Alters nicht strafmündig. Er befinde sich in gesicherter Obhut, hieß es.