Neue Spuren Neue Erkenntnisse im Fall um getötetes Mädchen in Wunsiedel: Ermittler nehmen 25-Jährigen fest

Anfang April wurde ein zehnjähriges Mädchen leblos in einem Zimmer in einem Kinderheim in Wunsiedel aufgefunden. Jetzt hat die Polizei in dem Fall einen weiteren Verdächtigen festgenommen.