Ein zehn Jahre altes Mädchen ist tot in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken gefunden worden. Die Ermittler sahen zunächst Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens. Doch auch ein Unfall käme als Todesursache in Frage.



Angestellte der Einrichtung hätten das Kind am Dienstag (4. April) leblos in einem Zimmer des Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef entdeckt, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Mittwoch mit.

Ist das Kind getötet worden?

Ein Notarztteam habe nur noch den Tod des Mädchens feststellen können, hieß es. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde laut Polizei eine Obduktion angeordnet.



Dabei hätten sich nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Kindes ergeben.

Ihre Ermittlungen konzentrieren die Beamten auf das Kinder- und Jugendhilfezentrum. Bildrechte: dpa

Spezialisten sicherten in der Einrichtung umfangreich Spuren. Die Kriminalpolizei hat zudem eine Sonderkommission gebildet.



Ihre Ermittlungen konzentrieren die Beamten allein auf die Einrichtung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof. Das bedeute, auf die Angestellten und die dort untergebrachten Kinder und Jugendlichen.



Die Behörden hatten den Fall erst am Mittwoch bekannt gemacht, um am Dienstag zunächst umfangreich Spuren sichern und Zeugen befragen zu können.



Im Fokus der Ermittler stehen drei Jungen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Es gab demnach Indizien auf eine Beteiligung der drei Jungen an einem Vorfall, der zum Tod der Zehnjährigen führte. Es sei aber unklar, inwieweit diese Beteiligung ursächlich für den Tod des Mädchens sei und ob es sich um einen Unfall gehandelt haben könnte.



Nach Angaben aus Sicherheitskreisen kamen die zwei 11-Jährigen und der 16-Jährige nicht in Polizeigewahrsam, sondern wurden in einer Einrichtung des Jugendschutzes untergebracht.

Normalerweise werden in dem katholischen Heim in Wunsiedel etwa 90 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland betreut. Bildrechte: dpa

Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt: Kinder und Jugendliche werden von Fachkräften betreut

Wie viele Kinder und Jugendliche derzeit im Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Wunsiedel untergebracht sind, konnte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof nicht sagen. Aufgrund der Ferienzeit - derzeit sind in Bayern Osterferien - sei die Einrichtung nicht voll belegt.



Normalerweise werden in dem katholischen Heim etwa 90 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland voll- und teilstationär betreut. Die meisten von ihnen stammen aus schwierigen Familienverhältnissen. Ihre Wohnquartiere sind über ein weitläufiges Gelände verteilt.



Die Kinder und Jugendlichen werden nun von entsprechend ausgebildeten Kräften betreut.

Für mich steht jetzt außer Frage, dass die Kinder und Jugendlichen und insbesondere auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung St. Josef in Wunsiedel bestmöglich betreut, begleitet und unterstützt werden. Ulrike Scharf Familien- und Sozialministerin, Bayern