Nachdem am Dienstag (04.04.) ein zehn Jahre altes Mädchen tot in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken gefunden wurde, verdächtigt die Polizei nun einen Elfjährigen, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Er habe im selben Kinderheim wie die Tote gewohnt. "Da der Junge nicht strafmündig ist, wurde er in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht", so Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag (07.04.).



Eine Anhörung des Elfjährigen steht nach Polizeiangaben noch aus. Die weiteren Maßnahmen würden in enger Abstimmung mit den Jugendbehörden erfolgen.