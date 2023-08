In einem Krankenhaus in Canberra haben Ärzte einen spektakulären Fund gemacht: Im Gehirn einer 64 Jahre alten Frau entdeckten die Mediziner einen lebendigen, acht Zentimeter lange Rundwurm.



Bei dem Parasiten, der bei der Operation entfernt wurde, handelt es sich um die Spezies Ophidascaris robertsi. Sie kommt nach Angaben von Experten normalerweise nur in Pythons vor. Der operierende Neurochirurg sei völlig perplex über den Fund gewesen und habe Kollegen zurate gezogen, berichtet der australische "Guardian".