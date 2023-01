XBB.1.5 ist eine Subvariante von Omikron. Sie wurde bislang in rund 30 Ländern nachgewiesen. In Deutschland ist die Zahl der Nachweise von XBB.1.5 noch sehr gering, man geht jedoch davon aus, dass sich das ändern wird. "Man kann mit einiger prognostischer Sicherheit sagen, dass die Variante auch bei uns die dominante Variante werden wird", sagte der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb.



Offenbar breitet sich XBB.1.5 schneller aus als andere Varianten, weil es sich um eine Rekombianation aus zwei Varianten handelt - vor allem in Ländern mit niedriger Impfquote wie den USA. Rund die Hälfte der Neuansteckungen in einigen US-Bundesstaaten geht aktuell auf XBB.1.5 zurück.

