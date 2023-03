Christian Drosten hatte es bereits Mitte Januar vorhergesehen: Er sei sich sicher, dass die Omikron-Sublinie XBB.1.5 bald in Deutschland vorherrschend sein dürfte. Auch der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb prophezeite im Januar: "Man kann mit einiger prognostischer Sicherheit sagen, dass die Variante auch bei uns die dominante Variante werden wird."



Und tatsächlich: Der Anteil der Corona-Variante ist in Deutschland weiter angestiegen. Anfang Februar wurde die Sublinie in neun Prozent der untersuchten Stichproben nachgewiesen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Covid-19-Wochenbericht schrieb: "XBB.1.5 ist nun die am zweithäufigsten in der Stichprobe nachgewiesene Variante." Für die kommenden Wochen werde mit einem weiteren Anstieg gerechnet. In den USA ist XBB.1.5 laut der dortigen Gesundheitsbehörde bereits dominant.



Auch Karl Lauterbach hatte XBB.1.5 bereits Anfang des Jahres auf dem Schirm: "Hoffentlich kommen wir durch den Winter, bevor eine solche Variante sich auch bei uns ausbreiten kann", schrieb der Bundesgesundheitsminister damals bei Twitter und ergänzte: "Wir überwachen, ob und wie stark XBB.1.5 in Deutschland auftritt."



Mittlerweile ist klar, dass sich die Subvariante auch in Deutschland durchgesetzt hat.