Der 25-jährige Junus W. war auf Youtube als "Yo Oli" und "King Oli" bekannt, hatte rund 30.000 Follower. Seit August sitzt er in Berlin in Untersuchungshaft. Nun muss sich der frühere Youtuber und Influencer vor Gericht verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Mann schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vor, Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

Den Ermittlungen zufolge ist er mit ihnen zu entlegenen Parkplätzen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gefahren, wo er die Teenager missbraucht habe. Fünf mutmaßliche Taten zwischen August 2018 und Juni 2019 werden dem 25-Jährigen zur Last gelegt.

Weil sich Junus W. nicht fotografieren lassen wollte, wurde der Ex-Influencer erst in den Saal geführt, als die Kameraleute bereits ausgeschlossen waren. Mit Blick auf den Boden und blassem Gesicht bestätigte er seine Angaben zur Person. Da gleich am ersten Verhandlungstag eines der mutmaßlichen Opfer des Angeklagten vernommen werden sollte, schloss der Vorsitzende Richter die Öffentlichkeit mit Zustimmung der Anwälte aus. "Der Opferschutz gebietet das", so der Richter. Schon in der Anklage würden Namen genannt und detailliert die Tatvorwürfe geschildert. Das würde die intimsten Persönlichkeitsrechte der mutmaßlichen Opfer verletzen.