Zwei Stunden versuchen gut 120 Einsatzkräfte alles, was Retter leisten können. Am Ende müssen sie ihren Kampf verloren geben. Für einen 19-jährigen endet der Badeausflug an der Ems in Niedersachsen tödlich. Der Mann wollte die Ems durchschwimmen. Den Weg zurück schaffte er aber nicht mehr. Auf halber Strecke ging er unter, beobachteten Badegäste. Sie kamen noch mit ihrem Boot zu Hilfe.

70-Jähriger will Sohn helfen und ertrinkt

Bei der Suche nach seinem vermeintlich in einem See verschwundenen Sohn ist ein 70-Jähriger in Niedersachsen ertrunken. Wie die Polizei in Hildesheim am Sonntagabend mitteilte, ereignete sich der Unfall während eines Ausflugs der Familie an einem Kiesteich bei Rössing. Demnach ging der Vater selbst in den See, nachdem sein 39-jähriger geistig behinderter Sohn im Wasser zeitweise nicht mehr zu sehen war. Dieser verließ den See kurz darauf wieder, der Vater verunglückte aber aus noch ungeklärten Gründen. Er wurde den Beamten zufolge kurz darauf leblos im Wasser entdeckt. Wiederbelebungsversuche durch Ersthelfer und Rettungskräfte blieben erfolglos.

26-Jähriger ertrinkt in Leipzig

In einem Baggersee in Leipzig ist ein 26-Jähriger ertrunken. Der Mann sei am Freitagabend in das Gewässer im Stadtteil Thekla gegangen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Aus noch ungeklärter Ursache ertrank er jedoch. Einsatzkräfte konnten den Badegast nur noch tot aus dem kleinen See im Nordosten der Stadt bergen. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann möglicherweise nicht richtig schwimmen konnte oder eine andere Ursache vorlag.

Fünf Menschen sterben in Bayern - v. a. Senioren

Innerhalb einer Woche haben im Süden Bayerns fünf Menschen ihr Leben beim Baden verloren, darunter vier Senioren. Am Samstag ertrank ein 60 Jahre alter Mann in einem Badesee in Weichering. Außerdem meldete die Polizei den Tod einer 79-Jährigen in einem Münchner Krankenhaus. Zwei Frauen hatten die Rentnerin am Vortag leblos treibend im Weßlinger See entdeckt und erfolglos versucht, sie wiederzubeleben. Bildrechte: dpa



In den Vortagen waren zwei Senioren im Ammersee gestorben. Am Freitag wurde am Westufer bei St. Alban mit Hilfe eines Sonarboots die Leiche einer seit Mittwoch vermissten 79 Jahre alten Frau geortet und geborgen. Am Dienstag war ein 69-Jähriger am Ostufer in Herrsching ertrunken. Zu Wochenbeginn war ein 29-Jähriger in Senden bei Neu-Ulm in einem Badesee untergegangen und konnte nicht gerettet werden.

Weil ausgebildete Bademeister fehlen, kürzen Schwimmbäder in Deutschland ihre Öffnungszeiten oder stellen den Betrieb vorübergehend ein. Für den Fachkräftemangel gibt es mehrere Ursachen. "Das ist ein bundesweites Problem", sagt der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister, Peter Harzheim. Er schätzt, dass aktuell mindestens 2.500 ausgebildete Schwimmmeister in den rund 6.000 von Kommunen oder privaten Unternehmen betriebenen Bädern fehlen.

Erfindungsreichtum in Schwimmbädern

Weil es zu wenig Bademeister gibt, ist in den Schwimmbädern Erfindungsreichtum gefordert. So steht etwa das Familien- und Freizeitbad in Lahr im Schwarzwald diesen Sommer nicht für alle Badegäste offen. Weil kein geeigneter Bademeister eingestellt werden konnte, dürfen sich nur Vereinsmitglieder auf Liegestühlen und Decken aalen. Für Sicherheit sorgen etwa Studenten und Rentner, die eine Prüfung als Rettungsschwimmer absolviert haben. Über den Fachkräftemangel sagt sie: "Das ist ein Problem, das sich künftig verschärfen dürfte." Stellen zu besetzen sei schon deshalb schwierig, da sich die geburtenstarken Jahrgänge aus den 50er und 60er Jahren in den Ruhestand verabschiedeten und dem Arbeitsmarkt heute weniger Kräfte zur Verfügung stünden. Bildrechte: dpa

Talsohle des Personalmangels noch nicht durchschritten

Auch Verbandspräsident Harzheim berichtet, dass manche Bäder wegen des Personalmangels Öffnungszeiten änderten oder zeitweise gar den Betrieb einstellen müssten. Zwar lasse der Engpass bei der Ausbildung langsam nach, sagt er. Auch gebe es große regionale Unterschiede. "Aber die Talsohle haben wir noch nicht durchschritten", sagt er. Nicht nur die Bevölkerungsentwicklung gilt als Grund für den Fachkräftemangel am Beckenrand. Harzheim meint, dass sich zudem die Mentalität geändert habe: Viele junge Menschen seien im Sommer nicht mehr bereit, sieben Tage in der Woche auf der Arbeit zu verbringen. Weder Bezahlung noch Arbeitszeiten gelten als attraktiv, sagt er. Zwar habe sich mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 2017 die Situation verbessert. Davon profitierten Mitarbeiter aber nur, wenn sich die Betreiber der Bäder daran halten. Dies sei etwa bei privaten Betreibern nicht immer der Fall.