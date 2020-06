Für die Umsetzung des Konjunkturpakets plant die Bundesregierung laut einem Medienbericht ein dreistufiges Verfahren. Demnach sollen als erstes die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer, der Kinderbonus und die steuerlichen Erleichterungen für Unternehmen beschlossen werden - nach Angaben der "Bild"-Zeitung bereits an diesem Freitag im Rahmen einer Kabinett-Sondersitzung. Nach den parlamentarischen Beratungen könnte am 26. Juni dann der Bundesrat zustimmen. Es sollte also zügig gehen, denn der Bundestag hat bis zur Sommerpause nur noch zwei Sitzungswochen. Der Bundesrat kommt vor dem Sommer noch einmal zusammen.