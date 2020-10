Winterzeit Zeitumstellung 2020: Wollte man die nicht eigentlich abschaffen?

Am 25. Oktober ist es wieder soweit! In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt. Das Gute an der Winterzeit: Man kann eine Stunde länger schlafen und umso ausgeruhter in die Woche starten. Aber sollte die Umstellung der Uhren nicht eigentlich abgeschafft werden?