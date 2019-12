Zeitungszustellung aus der Luft Pilotprojekt in Thüringen: Tageszeitung per Drohne

Was sich wie aus einem Science-Fiction-Film anhört, soll in Thüringen schon bald Realität werden: die Zustellung der Tageszeitung per Drohne. Gestet werden soll die neue Form des Lieferservices in zwei eher abgelegenen Ortschaften im Altenburger Land. Ein Projekt, das vom BUND gefördert wird - und viele Beteiligte begeistert.