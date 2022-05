Interview-Betrüger beim Zensus 2022 Warnung vor Betrug beim Zensus 2022: So erkennen Sie falsche Interviewer

Den Zensus 2022 kann man nicht verweigern, denn die Teilnahme an der Volkszählung ist Pflicht. Jetzt versuchen aber auch Schwindler sich als Zensus-Interviewer auszugeben, um an Daten zu kommen oder in die Wohnung zu gelangen.