Zeugen Jehovas als anerkannte Körperschaft

Die Wurzeln der streng organisierten Gruppe liegen im 19. Jahrhundert als sie von dem Geschäftsmann Charles Taze Russell in den USA gegründet wurden. In Deutschland war die Glaubensgemeinschaft unter dem Nazi-Regime verboten und wurde verfolgt. Seit 2017 ist die Religionsgemeinschaft in allen Bundesländern als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Sie finanziert sich durch freiwillige Spenden.

170.000 Mitglieder in Deutschland

Weltweit haben die Zeugen Jehovas etwa acht Millionen Mitglieder. Die "Weltzentrale" ist in New York City. Die deutsche Gemeinschaft gehört mit etwa 170.000 Mitgliedern zu den größten in Europa. Ihre Leitung sitzt in Selters im Taunus. Die Zeugen Jehovas haben keine bezahlten Geistlichen. Ihre Gottesdienste finden in sogenannten "Königreichssälen" statt. Ihre wichtigsten Publikationen sind "Der Wachtturm" und "Erwachet!", die bei Hausbesuchen oder in Fußgängerzonen verteilt werden.

Die Wachtturm-Broschüre zählt zu den wichtigsten Publikationen der Zeugen Jehovas. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Staat als geduldete Übergangsordnung

Dem Staat stehen die Zeugen Jehovas distanziert gegenüber, auch wenn sie ihn als "von Gott geduldete Übergangsordnung" akzeptieren. Sie achten Gesetze, haben jedoch eine kritische Haltung in Bezug auf staatliche Strukturen. An Wahlen nehmen sie nicht teil, den Wehrdienst lehnen sie ab. Übermäßiger Alkoholgenuss, Tabak und das Feiern nach dem christlichen Festkalender, also kirchliche Traditionen und Gebräuche wie das Weihnachtsfest oder die Kindertaufe, werden ebenso abgelehnt. Außerdem sind sie dafür bekannt, keine engen Kontakte außerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft zu haben.

Keine Bluttransfusionen

Kritiker werfen der Gruppe eine sektenähnliche Struktur und totalitäres Verhalten vor. Die "Zeugen Jehovas" würden durch psychische Abhängigkeitsverhältnisse eine freie Persönlichkeitsentfaltung verhindern und durch ihre Endzeit-Ideologie Angst schüren. Auch die Erziehungsvorstellungen der Organisation und ihre detaillierten Vorschriften wie das Verweigern von Bluttransfusionen stehen in der Kritik.