Die Wurzeln der streng organisierten Gruppe liegen im 19. Jahrhundert als sie von dem Geschäftsmann Charles Taze Russell in den USA gegründet wurden. In Deutschland war die Glaubensgemeinschaft unter den Nazis verboten und wurde verfolgt. Auch in der DDR waren sie verboten. Seit 2017 ist die Religionsgemeinschaft in allen Bundesländern als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt, d.h. sie hat theoretisch die Möglichkeit, Religionsunterricht zu erteilen. Die Zeugen Jehovas finanzieren sich durch Spenden.

Weltweit haben die Zeugen Jehovas etwa acht Millionen Mitglieder. Die "Weltzentrale" befindet sich im US-Bundesstaat New York. Die deutsche Gemeinschaft gehört mit etwa 170.000 Mitgliedern zu den größten in Europa. Ihre Leitung sitzt in Selters im Taunus.



Die Zeugen Jehovas haben keine bezahlten Geistlichen. Ihre Gottesdienste finden in sogenannten "Königreichssälen" statt. Ihre wichtigsten Publikationen sind "Der Wachtturm" und "Erwachet!", die bei Hausbesuchen oder in Fußgängerzonen verteilt werden.