Behäbig trottet Kenia, so der Name des Elefanten, über die Hauptstraße und an Vorgärten vorbei. Er lässt sich weder von Autos noch von Menschen stören. Der Dickhäuter ist im Norden von Rheinland-Pfalz, in Neuwied, aus einem Zirkusgehege ausgebüxt und rund einen Kilometer durch die Stadt spaziert.