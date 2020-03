Ein freilaufender Hund am Hundestrand in Norddeich. (Archiv)

Ein freilaufender Hund am Hundestrand in Norddeich. (Archiv) Bildrechte: imago/Rust

Die geplante Verlegung eines Hundestrandes in Norden (Landkreis Aurich) sorgt für Ärger. Wie der NDR berichtet , soll die Fläche im Ortsteil Norddeich, die aktuell den Hundestrand beinhaltet, ab Mitte Mai umgebaut werden. Für Hunde und Halter hätte das weitreichende Folgen, denn im neuen, geplanten Bereich dürften die Tiere nur noch angeleint laufen - so wie sonst überall im Wattenmeer auch.

Das gefällt vielen Hundehaltern gar nicht. "Mein Mann und ich sind 2018 bewusst wegen dem Hundestrand mit unseren zwei Hunden hierher gezogen", sagt beispielsweise Sabine Dorn. Sie und andere setzen sich deshalb zur Wehr. So gibt es bereits eine Facebook-Gruppe zur Erhaltung des leinenlosen Hundestrandes. Auch eine Petition wurde auf den Weg gebracht.

Hundehalter setzen sich gegen die drohende Leinenpflicht in Norddeich zur Wehr. (Archiv) Bildrechte: imago/Rust

Das Problem bei dem Streit: Die Diskussion wurde zwischenzeitlich so hitzig, dass einige Ratsherren im Internet bedroht und beleidigt wurden, sagte Norddeichs Kurdirektor Armin Korok. Die Staatsanwaltschaft habe sogar Ermittlungen aufgenommen. Um die Situation zu entspannen, soll jetzt gemeinsam mit den Hundehaltern nach einem Kompromiss für die neue Hundefläche gesucht werden.

Eine allgemeine gesetzliche Verpflichtung zum Anleinen von Hunden in der Öffentlichkeit besteht nicht. Allerdings kann sie sich aus der örtlichen Polizeisatzung ergeben. Ausgeschilderte Bereiche ausgenommen, gilt in folgenden Bundesländern eine allgemeine Leinenpflicht für Hunde:

Aber auch in den anderen Bundesländern können in verschiedensten Bereichen (Innenstadt, Wälder, Strand, etc.) Ausnahmen gelten.