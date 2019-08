Blick auf den Containerhafen Hamburg. (Archiv) Bildrechte: Getty Images

Container aus Montevideo

Die Drogen seien bereits vor rund zwei Wochen bei einer Kontrolle entdeckt worden, teilte das Hamburger Hauptzollamt am Freitag mit. Demnach wurden die Drogen bei einer routinemäßigen Risikokontrolle in einem Frachtcontainer mit Sojabohnen entdeckt, der per Schiff aus Montevideo in Uruguay über Hamburg ins belgische Antwerpen unterwegs war.

In diesen Sporttaschen wurde das Kokain transportiert. Bildrechte: Hauptzollamt Hamburg

Drogen bereits vernichtet

Es handelte sich um mehr als 4.200 Pakete in 211 Sporttaschen. Internationale Drogenhändlerringe schmuggeln Kokain häufig auf diese Weise in Containern aus Südamerika nach Europa. Nach Angaben des Hamburger Zolls hätte das hochreine Kokain nach der üblichen Streckung mit anderen Substanzen einen Menge ergeben, die im Straßenverkauf annähernd eine Milliarde Euro eingebracht hätte. "Diese enorme Menge stellt die größte Einzelsicherstellung von Kokain in Deutschland dar", teilte die Behörde weiter mit. Das sichergestellte Kokain wurde bereits unter strenger Geheimhaltung und umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen vernichtet.

Die Drogen wurden nach dem Fund vernichtet. Bildrechte: Hauptzollamt Hamburg

Immer wieder große Lieferungen in Hamburg

In den vergangenen Jahren waren in Deutschland mehrfach bereits Kokainlieferungen von bis zu rund einer Tonne entdeckt worden. Allein im Hamburg zog der Zoll bedingt durch drei größere Einzelfunde im vorigen Jahr nach eigenen Angaben insgesamt 3,8 Tonnen aus dem Verkehr. Knapp neun Millionen Standardcontainer werden jährlich im Hafen umgeschlagen. Erfolgreiche Fahndungen sind deshalb oft Glücksache: "Wir können nicht verlässlich alle Verstecke finden, das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich", so der Leiter des Hauptzollamtes Hamburg.