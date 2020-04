Keine Einnahmen, aber genauso hohe Ausgaben: Zahlreiche Zoos und Tierparks stecken knietif in der Corona-Krise. Mit fast vier Millionen Euro Verlusten schlägt der ausbleibende Besucherstrom schon jetzt für den Zoo Leipzig zu Buche. Aufgrund der "existenzbedrohenden Krise" hat der Tierpark in Neumünster jetzt sogar Notschlachtpläne erarbeitet. Doch die Entwarnung vornweg: So weit kommen wird es kaum.