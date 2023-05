Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät in einer neuen Leitlinie davon ab, mit Süßstoffen als Zuckerersatz abnehmen zu wollen. Zu zuckerfreien Süßstoffen zählt die WHO alle synthetischen und natürlichen Süßstoffe wie Aspartam, Cyclamat, Saccharin oder Stevia.