Mindestens vier Menschen sind am Freitag (03.06.) bei einem Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen ums Leben gekommen. Ingesamt würden 30 Menschen mit Verletzungen behandelt, 15 davon im Krankenhaus, heißt es von der Polizei. Es sei nicht ausgeschlossen, dass zum Ferienbeginn viele Schüler in der Bahn waren. Der Zug sei vermutlich entgleist, so ein Sprecher der Bundespolizei - warum, ist bislang unklar.