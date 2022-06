Aufräumarbeiten dauern an Todesopfer nach Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen identifiziert

Fünf Tote, mehr als 40 Verletzte: Die Aufräumarbeiten nach dem Zugunglück in Burgrain in Oberbayern dauern auch über Pfingsten an. Die Identifizierung der Todesopfer gilt als "weitestgehend abgeschlossen".