Corona-Regelungen 3G (plus) und 2G (plus): Wer muss mit welchem Status draußen bleiben?

Die Corona-Regelungen sollen dazu betragen, das öffentliche Leben unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen zu gewährleisten. So gelten bei vielen Veranstaltung, in Restaurants oder anderen Einrichtungen die G-Regeln. Doch was genau bedeuten 3G, 3G plus, 2G und 2G plus? BRISANT erklärt, wer mit welchem Status Zutritt zu Veranstaltungen hat.