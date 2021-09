Wer als Besucher Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe betreten, in der Innengastronomie speisen, Veranstaltungen und Feiern in Innenräumen besuchen, körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen, in Hotels oder Pensionen übernachten oder in Innenbereichen Sport treiben möchte, der muss gegen das Coronavirus geimpft, davon genesen oder getestet sein. Entscheidet man sich für die Test-Variante, darf ein Antigenschnelltest maximal 24 Stunden, ein PCR-Test höchstens 48 Stunden zurückliegen.



Diese sogenannte 3G-Regel gilt bundesweit seit dem 23. August für alle Menschen ab sechs Jahre. Ausnahmen dürfen die Länder einzelnen Städten und Landkreisen nur dann gewähren, wenn die jeweilige Inzidenz stabil unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt.