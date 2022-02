In seinem täglichen Impfquoten-Monitoring weist das Robert Koch-Institut doppelt Geimpfte nicht mehr als vollständig geimpft aus. Seit dem 18. Januar werden sie in der RKI-Statistik als "Grundimmunisierte" geführt. Neu hinzu gekommen ist dafür die "Gesamtzahl der Menschen mit Auffrischungsimpfung". Was hat das zu bedeuten?