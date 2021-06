Wie lange ist man nach erfolgter Schutzimpfung vor dem Coronavirus sicher? Eine Frage, an der sich nach wie vor die Geister scheiden. Fest steht: Nach der zweiten Impfung ist die Antikörperantwort zehn- bis zwanzigmal stärker als nach der ersten Impfung. Daraus schließen Wissenschaftler, dass der Impfschutz ohne zweite Impfung nicht so lange anhalten könnte. Bei älteren Menschen kommt hinzu, dass die Immunantworten meist geringer ausfallen als bei Jüngeren. Auf die zweite Impfung sollte also auf keinen Fall verzichtet werden.

Zwar fallen die Corona-Zahlen aktuell schneller als sich viele erhofft haben, dennoch gibt es ein neues Corona-Sorgenkind: die Delta-Variante. Die Virusmutation, die erstmals in Indien entdeckt wurde, soll doppelt so ansteckend sein und doppelt so viele Hospitalisierungen notwendig machen, wie die bisherigen Virus-Varianten. Und: Sie ist mittlerweile auch in Deutschland und Europa auf dem Vormarsch.



Experten befürchten, dass die Delta-Variante (spätestens im Herbst) eine vierte Corona-Welle auslösen wird. Verhindern können soll das ein zügiges Impfen. Geschützt vor der neuen Variante sind vor allem diejenigen, die einen vollständigen Impfschutz haben.