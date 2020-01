Das Beethoven-Experiment beim MDR

Zu seinem 250. Geburtstag dreht sich vom 20. bis 26. Januar in der ARD alles um Ludwig van Beethoven: Im „Beethoven-Experiment“ bündeln die deutschen Rundfunkanstalten zahlreiche Konzerte, Workshops und Mitmachangebote rund um den Jubilar in einer ARD-Woche der Musik. Der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK holt das „Beethoven-Experiment“ mit seinem Jugend-Musik-Netzwerk MDR-Clara zu zwei ganz besonderen Veranstaltungen nach Mitteldeutschland.

Im MDR-Konzert am 26. Januar im Leipziger Gewandhaus spielt das MDR-Sinfonieorchester neben Beethovens „Leonoren-Ouvertüre“ eine Welturaufführung: Das Stück „Equality“, das eine 9. Klasse des Gymnasiums Bischofswerda gemeinsam mit dem Komponisten Aristides Strongylis geschrieben hat. Im Rahmen eines MDR-Clara-Projekts haben die Jugendlichen und Strongylis ein Vierteljahr lang intensiv an ihrer Komposition gearbeitet, an Melodien und Rhythmen gefeilt und beraten, welche Stimmgruppe des MDR-Sinfonieorchesters welchen Part übernehmen sollte. In dieser Woche sehen und hören sie bei den Proben des Orchesters mit Dirigent Kerem Hasan, wie aus ihren Ideen Wirklichkeit wird. Die Uraufführung am Sonntagabend wird ab 19.30 Uhr live von MDR KULTUR und MDR KLASSIK im Radio übertragen.