Musikalischer Praxistag bei MDR-Clara

Welche Instrumente gibt es in einem Orchester und wie fühlt es sich an, auch einmal selbst in einem Ensemble zu musizieren? Beim Praxistag hat MDR-Musikvermittler Ekkehard Vogler in Leipzig Berufsschülerinnen und -schülern mit in die Welt der Instrumente genommen.