Jeder Mensch, der über eine Stimme verfügt, kann grundsätzlich singen bzw. singen lernen. Vorneweg: Auf dem Weg zum richtigen Singen gibt es keine Abkürzung – eine gute und gesund geführte Singstimme muss trainiert werden. Der Weg zur Perfektion ist dabei unterschiedlich lang. Doch das Schöne daran: Singen macht Spaß! Davon kann Ekkehard Vogler buchstäblich ein Lied singen. Als ehemaliger Berufssänger mit 25-jähriger Erfahrung gibt er sein Wissen gerne weiter. In vier Tutorials fasst der MDR-Musikvermittler zusammen, was du für das richtige Singen wissen und vor allem üben solltest. Ein filmisches How-To zum Mitmachen.

Bildrechte: Joachim Blobel Davon profitiert auch Chris Löwe, seines Zeichens Radiomoderator beim Kinder- und Jugendsender MDR TWEENS sowie begnadeter Band-Gitarrist. Für ihn ist die Welt des Singens vor allem an berühmte Songs und dessen Sänger*innen geknüpft. Einer davon: „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Mit über 300 Interpretationen einer der meist gecoverten Titel der Welt. Chris‘ Lieblingsversion ist die von Jeff Buckley. „Hallelujah“ ist also beides: Ein echter Klassiker und ein Best Practice Model. Mit diesem Lied im Gepäck macht sich unser Moderator auf die Suche nach den wichtigsten Gesangstechniken und trifft dabei sowohl auf Menschen, die‘s schon können als auch auf die, die es lernen wollen. Und auch für Chris beginnt damit eine Reise zu seinem ganz persönlichen Hallelujah-Moment.

Folge 1: Atmung und Haltung

Folge 2: Die Stimme fühlen

Folge 3: Die Atemstütze

Folge 4: Richtig singen

Folge 5: Sing Hallelujah