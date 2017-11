Das Sondergericht in Bützow-Dreibergen

Einsatzleiter der Aktion, die am 10. Februar 1953 startete, war Josef Streit, der spätere Generalstaatsanwalt der DDR. Zwar durfte es laut Verfassung keine Sondergerichte geben, im Falle der "Aktion Rose" setzte man sich aber bewusst darüber hinweg. Propagandistisch wurden die Verfahren durch kämpferische Artikel in der "Ostseezeitung" und im "Neuen Deutschland" begleitet. Im ND vom 4. März war die Rede von "kriminellen Elementen", von einer "verfaulenden kleinbürgerlich-kapitalistischen Schicht, die von Betrug und Unterschlagung" lebe. Die konstruierten Anklagen bezogen sich auf Vorwürfe wie illegal eingeführte Westwaren, Auf – und Verkauf von bezugsbeschränkten Lebensmitteln, Preisvergehen und Steuerhinterziehung.

Adalbert Kaba-Klein, der Besitzer des Kurhauses Binz, wurde im Rahmen der Aktion Rose 1953 enteignet. In den 1960er-Jahren übernahm das Reisebüro der DDR das Kurhaus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es kam zu 711 Überprüfungen, die in 447 Fällen zu Festnahmen führten. Insgesamt 408 Personen wurden verurteilt. Die Strafen, die das Sondergericht in Bützow-Dreibergen beschloss, reichten von einigen Monaten Gefängnis bis zu 10 Jahren Zuchthaus. Wichtiger als die Haftstrafen war allerdings aus Sicht der SED der anschließende Vermögenseinzug, zu dem die Betroffenen durchwegs verurteilt wurden.

Bilanz zur Zerschlagung des Mittelstandes in Ostsee-Badeorten

Die Führung der DDR wertete die "Aktion Rose" als vollen Erfolg. Immobilien im Wert von 30 Millionen Mark wurden konfisziert, außerdem 1,6 Mio. Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 300.000 Mark. Betroffen waren ganze Familien, selbst Kinder wurden als "Wirtschaftsverbrecher" umgesiedelt. Insgesamt 1.000 Familienangehörige der Verhafteten mussten so lediglich mit ein paar Kleidungsstücken versehen, ihr Zuhause verlassen und in fremde Orte umziehen, zumeist Häuser von so genannten "Republikflüchtlingen". In einige beschlagnahmte Objekte wurde zeitweilig die Kasernierte Volkspolizei einquartiert. Die meisten gingen an den FDGB-Feriendienst, der aber große Schwierigkeiten hatte, die Hotels zu führen, da es ihm an fachlich geschultem Personal fehlte.

Die einheimische Bevölkerung reagierte auf die Aktion mit Unverständnis, zumal viele Menschen in den beschlagnahmten Betrieben in Lohn und Brot gestanden hatten. In Zingst auf dem Darß kam es sogar zu einer Gemeindeversammlung, an der ca. 400 Einwohner teilnahmen. Auf Veranlassung des Gemeinderatsvorsitzenden Wallis wurde eine Petition an den Präsidenten der DDR Wilhelm Pieck zugunsten der Enteigneten verabschiedet. Einzige Konsequenz: auch Wallis wurde verhaftet. Viele der Verurteilten kamen nach dem 17. Juni, dem Tag des Volksaufstandes, wieder frei, da man in den Gefängnissen Platz für verhaftete Arbeiter brauchte.