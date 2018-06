Loest erlebte weite Teile der deutschen Geschichte auf wechselhafte Art und Weise am eigenen Leib. Am 24. Februar 1926 in Mittweida geboren, war er als junger Soldat im Zweiten Weltkrieg und NSDAP-Mitglied. Nach dem Krieg trat er zunächst voller Überzeugung in die SED ein und später desilussioniert wieder aus. Loest arbeitete von 1947 bis 1950 als Journalist und war ab 1950 freier Schriftsteller. 1957 wurde er wegen "konterrevolutionärer Gruppenbildung" vom DDR-Regime verhaftet und zu siebeneinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt, die er im Stasi-Gefängnis Bautzen absaß. Bildrechte: MDR/Heribert Schneiders