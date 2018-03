In "Herzklopfen kostenlos" erwärmte Schöbel sein Herz für die hübsche Sängerin. Er nahm "Witterung auf", wie er heute sagt. Allerdings glaubte er lange nicht an eine Chance bei der schönen Chris. Doch auf einer Veranstaltung begegneten sich die beiden aufgehenden Sterne erneut, man kam sich näher. Schöbel holte Chris Doerk mit ins Gesangsensemble der Volksarmee - und stand ihr auch sonst zur Seite. Die beiden 24-Jährigen traten an, als Traumpaar die ostdeutsche Schlagerszene zu erobern.

Ich weiß noch, 900 Titel wurden eingesandt. Ich saß zu Hause, schrieb auch einen am Klavier. Chris war in der Küche, hat abgewaschen und zweite Stimme gesungen, ich stürzte in die Küche und meinte, da können wir doch ein Duett draus machen. Dieter Schneider hat dann den Text geschrieben und dieser Titel gewann – haushoch, muss ich sagen.

Frank Schöbel 2003 mit seinem Sohn Alexander Bildrechte: MDR/Axel Berger

In dieser Zeit wurde der smarte Frank Schöbel, von manchen als "Zonen-Elvis" bezeichnet, für den DEFA-Film entdeckt. In "Heißer Sommer" stand das frisch verheiratete Paar Schöbel und Doerk gemeinsam vor der Kamera. Die leichte Liebesgeschichte wurde in der DDR Kult. Das öffentliche Interesse an ihrem Privatleben stieg immens und nahm für die DDR untypische Ausmaße an. Nach der Geburt ihres Sohnes Alexander wurde sogar direkt vom Babybett aus berichtet.