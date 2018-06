Am 28. Februar 2011 feiert Willi Sitte seinen 90. Geburtstag. Sein Gesundheitszustand fesselt ihn inzwischen mehr und mehr an den Rollstuhl, so dass er nicht mehr malen kann. Eine Ausstellung in Halle, wo er seit 1947 lebt, gibt es zum Geburtstag nicht. Aber die Willi-Sitte-Galerie in Merseburg zeigt zum Jubiläum des Künstlers erstmals seine Skizzenbücher. Bildrechte: dpa