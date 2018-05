moderator: Ich begrüße alle zum "ECHT"-Chat. Sie können bereits jetzt Fragen stellen. Ab 21:45 Uhr werden die Experten im Chat sein, um Ihre Fragen zu beantworten. moderator: Ihre Fragen werden an die Experten weitergeleitet - und mit der Antwort zusammen erscheinen sie dann im Chat. moderator: Ihren Fragen rund um die Pläne zur Stromtrasse Suedlink stellen sich "Tennet"-Sprecherin Ulrike Hörchens und Guntram Ziepel, Vorsitzender des "Bundesverbandes der Bürgerinitiativen gegen SuedLink". moderator: Tipp: Die heutige ECHT-Sendung "Die neue Supertrasse - 320.000 Volt unter der Erde" finden Sie bereits in der MDR Mediathek. moderator: Es geht los. moderator: Ich begrüße die Experten und alle Chatter. Und ich wünsche allen eine spannende Diskussion. Ingenieur: Schöne Sendung nur leider etwas negativ angehaucht anstatt sachlich neutral zu berichten Andy: Immer das geleiert . Alle die dagegen sind vom Strom abschalten . Alle wollen Strom aber nur meckern . An Tennet nicht unterkriegen lassen von den Leuten . LG ein Service Techniker Offshore . Bin selbst aus Thüringen und man muss sich ja fast schämen für Thüringen . Guntram Ziepel: Hallo auch von mir . Ich freue mich auf Eure Fragen. Fabian: funktioniert der chat? sehe garnierend schreiben oder meine eigene frage moderator: Die Fragen erscheinen mit der Antwort der Experten dann im Chat. Fabian: hi mal eine frage ! warum hat man denn nicht unter der neuen autobahn und der neuen ice Trasse die Stromkabel verlegt ? Ulrike Hörchens: Wir prüfen, ob wir mit bestehender Infrastruktur bündeln können. Dazu gehören auch Autobahnen. An vielen Stellen kann eine solche Bündelung aber nicht machbar sein, weil zum beispiel Siedlungen an die Autobahn heranreichen. Fritz: Was meint die Bäuerin mit "Kämpfen bis auf s Blut". Die Frau scheint nichts verstanden zu haben. Andy: Ingenieur so ist es . Können ja die Braunkohle wieder abbauen . fürdiejugend: Sehr geehrte Damen und Herren, ich finde es wichtig auf erneuerbare Energien zu setzen. Aber die Netzbetreiber haben die Kunden schon genug geschröpft. Sam: Es kann nicht alles alleine mit Sonnen - und Windenergie abgedeckt werden .Dazu ist die Technik nicht ausgereift genug. arl: warum kann die stromtrasse nicht unter den straßen/autobahnen verlaufen ??? Ulrike Hörchens: Wenn die Erdkabeltrasse gewartet wird oder repariert werden muss, dann muss sie auch zugänglich sein. Das wäre nicht gegeben, wenn sie unter einer Autobahn oder Straße verliefe. Umweltheizung: Uns sollte allen bewusst sein, daß die Energiewende auch eine Wärmewende beinhalten muss. Die Erfordernis von zusätzlichen Leitungswegen oder teuren Hochspannungstrassen hängt maßgeblich davon ab, wie sich der weitere Zubau von Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen gesteuert wird. Daß Photovoltaik, neben der Solarthermie das Potential hat bis zu 80% unserer benötigten elektrischen Energie und bis zu 70% der benötigten Wärmeenergie im Laufe eines Jahres zu generieren, hat die Vergangenheit be Bello: Was sind das für Ängste,die Argumente der Anlieger sind schwach, ich wäre froh wenn die Kabel in die Erde kämen und nicht oberirdisch verlaufen, trotzdem würde ich mir überlegen die Kabel parallel an Autobahnen btw ECE Trassen zu verlegen. FvdH : Als Opfer der Leitung Connevorde Cloppenburg Merzen kenne ich die Ignoranz und Salamitaktik der Netzbetreiber. Behörden und Bundesnetzagentur helfen noch kräftig mit. Warum werden die Bürger so belogen und warum wird so rigoros das Investoreninteresse durchgezogen? Für uns ist kein Geld da, um Belastungen zu minimieren, warum nicht? Guntram Ziepel: @ Fabian: Autobahn und ICE Trasse sind gute Ideen aber , hier muß auch die Regierung entscheiden. M.M: Hallo wir sind kleine Betrieb ,wir arbeiten schon langen mit Bhkw und haben entwickelt neue Projekt "Grünschnitt umzuwandel zum Gas und Zentral zu bleiben leider ,wird sowas von Politik nicht unterstütz Ingenieur: Das Argument der Thür Ministerin das Thüringische NSG zerstört werden war insofern bizar, da sie scheinbar kein Problem mit der "Zerstörung" hessischer NSG hat. keram: Hallo, gibt es weltweit vergleichbare Projekte? Mir fehlt auch eine unabhängige wissenschaftliche Betrachtung. Haben Wissenschaftler mal im Experiment nachgewiesen, dass es eine/keine Erwärmung des Bodens gibt? Ulrike Hörchens: Wir haben in Deutschland schon über 1300 Kilometer Gleichstromerdkabel an Land verlegt. Hier gibt es also schon Erfahrungen. Außerdem nutzen Flächenstaaten die Gleichstromtechnik schon lange. Fabian: Verstehe das nicht ganz warum eine nun leider zu spät eine Energietrasse unter der autobahn oder ice Trasse abhängig ist ob da eine Siedlung ist ? die Trasse liegt ja unter der autobahn Fabian: Das hätte man sich eh früher überlegen sollen nun ist es ja zu spät aber man sieht es ja auch so überall Straße wird neu gemacht mit Bahnübergang und nen Monat später macht die bahn die strecke neu also Straße erneut auf ! die sprechen ja nicht mit einander Umweltheizung: Die Nord-Süd Trasse iwäre überflüssig wenn der Zubau entsprechend gesteuert und Stromverbraucher wie z. B. Schmelzen für Stahl oder Aluminium im windstarken Norden angesiedelt werden Energynetwork: Erschreckend tendenziöser Beitrag. An allen Ecken haben die Netzbetreiber informiert. Außerdem wäre mir neu wenn TenneT gegen dezentrale Energieerzeugung sei. soylent: Ingenieur: so ist es. "Wasch mich, aber mach mich nicht nass" Ich hab doch meine Biogasanlage, was interessiert mich der Rest. soylent: So ein Erdkabel wird doch bestimmt nicht als erstes in Thüringen verlegt. Gibt es da nicht Referenzobjekte mit ähnlicher Dimensionierung? Wo auch Landwirtschaft drauf betrieben wird? Ulrike Hörchens: Auf den Gleichstromerdkabeltrassen in Norddeutschland wird Landwirtschaft betrieben. Ines: Und keine Trasse durch das Naturschutzgebiete des grünen Bandes am ehemaligen Grenzstreifen. Das bißchen Natur, was ungestört erhalten blieb, muss ungestört erhalten bleiben. sascha: Ich hab irgendwie kein Argument gegen die Trasse gehört. Die Bauern "fühlen" daß das wohl nicht gut sein kann... Wie heute leider so oft. Gefühlte Fakten sind wichtiger als Tatsachen Guntram Ziepel: Argumente gegen die Trasse gibt es in vielen Fällen, ohne Plan und ohne Verstand. Die Reihenfolge muß sein: Klimaschutz , Energierwende , Sektorenkopplung , Energietransport und erst dann Stomleitungen dezentral und zentral. thor_le: Was sind das für Argumente der Professorin aus Berlin gegen den Südlink? Wurde leider nur angedeutet. moderator: Die Sendung können Sie auch in der MDR Mediathek schauen. soylent: Ich finde die Idee mit der Gaserzeugung hervorragend. Am besten, dass aus dem Gas in den süddeutschen ehemaligen Atomkraftwerken Strom erzeugt werden soll. Kommt das gas aus dem Norden dann per Teleportation in die süddeutschen Kraftwerke? Ulrike Hörchens: Langfristig ist Power to Gas eine Technologie, die wichtig werden kann. Heute hat sie noch einen zu geringen Wirkungsgrad und zu hohe Kosten. Aber für die Zeit nach 2030, besonders vor dem Hintergrund der neuen höheren Ausbauziele der Bundesregierung müssen wir sehen, welche neue Technologien wir nutzen können, um den zukünftigen Netzausbau zu begrenzen und die Energiewende zu unterstützen. Und dazu gehört auch Power to Gas. Genauso wie andere Speichertechnologien. Thüringer: Eigentlich steht der Bau der Trasse längst fest, da in Deutschland die Konzerne das sagen haben und ihre Interessen immer durchsetzten, sieht schlecht aus für die Bäuerin und die anderen Anlieger. Die Fotovoltaikindustrie in Thüringen hat man schon beerdigt. So wird sich das leider fortsetzen und über diese Trassen wird sicher auch Atom-bzw Kohlestrom aus Polen oder Belgien transportiert werden. Der Bürger zahlt das alles! Elektriker : Dezentrale Versorgung alles ok. Nur wer will mal als Insel in Deutschland ohne Strom dasitzten. Ich meine die Dunkelflaute über der Insel. Dann wollen auf einmal alles wieder Strom aus dem öffentlichen Netz. Kein Handy, kein PC der Supergau der Jugend unseres Landes! Stromautobahn werden wir wohl brauchen... ETING: Sehe ich auch so, wenn man z.B. Power2Gas anspricht, dann sollten auch die Wirkungrade zur Sprache kommen, denn so einfach ist die Lösung nicht, bei der Umwandlung von Strom zu Gas und wieder zurück geht eine Menge verloren sascha: @FvdH inwiefern Opfer? soylent: Ulrike Hörchens: , danke. Schade, dass der Beitrag überhaupt nicht darauf eingegangen ist. Umweltheizung: Überschüssigen Strom konsequent in Gas umzuwandeln und vorhandenes Gasnetz zu nutzen wäre eine kluge Entscheidung Bruno: Sehr einseitiger Beitrag gegen die Stromtrasse. Warum zeigte der Beitrag nicht, wie es oberhalb solcher heute schon woanders bestehender Stromtrasse heute aussieht. Die Einflüsse der Trasse auf die Umwelt wurden leider nicht richtig herausgearbeitet, schade. moderator: Bitte keine persönlichen Daten veröffentlichen. moderator: Bitte keine externen Links verwenden. Guntram Ziepel: @ Umweltheizung: Richtig wo wir doch 477000 km bestehendes Gasnetz in Deutschland haben. Ingenieur: Warum wurde in dem Bericht keine Leitungsbetreiber ähnlicher Infrastruktur (Gas, Wasser) interviewt? Dann wäre schnell klar geworden, dass in Dt. 100.000de km an Gasleitungen, Wasserleitungen in der Erde liegen ohne das die Welt untergeht. Umweltheizung: Dezentrale Erzeugung von Strom braucht auch dezentrale Konsumenten und keine langen Leitungen. mckinley : Hallo,ich finde die Stromtrasse unnötig. Genauso wie die Solaranlagen mitten auf freier Fläche. Warum packt man die Solarfläche nicht einfach auf das Dach der Wohnhäuser in den Städten wie München oder Berlin? AB Südost: @ Bruno, wo gibt es diese Trassen schon? Ines: Warum soll die Stromtrasse Südlink unbedingt durch Thüringen verlaufen und nicht geradlinig weiter westlich? Es sind ja insgesamt eigentlich zwei Trassen, davon wird in der Öffentlichkeit gar nicht gesprochen. Zu der bestehenden Stromtrasse entlang der A71 ist zudem eine weitere große Stromtrasse der Süd-Ostlink geplant. Damit wird Thüringen nochmals beeinträchtigt. Das wird in der Öffentlichkeit auch nicht publik gemacht. Wir appellieren :keine Trasse durch die Rhön und keine Trasse. Ulrike Hörchens: Wir haben zwei Korridoralternativen vorgeschlagen, eine verläuft östlich durch Thüringen, die andere westlich durch Hessen. Beide werden gleichwertig und ergebnisoffen untersucht. Die Bundesnetzagentur entscheidet, wo der Korridor verlaufen wird. partymania: Wozu muß ein Umweg durch Thüringen vollzogen werden, wenn die BAB 7 doch von Flensburg bis an die Grenze von Liechtenstein unser Land durchstreift wie keine andere? Warum kann man nicht parallel zu dieser die Stromtrasse bauen? Wenn man sich die Route genau anschaut, liegen die Ballungszentren wo der Strom ja hin soll der A7 näher und günstiger als der Umweg durch Thüringen! Hier geht es offensichtlich nicht nur darum den Strom in den Süden zu bringen. 3100302670: Einen Aspekt hat noch keiner in die Waagschale geworfen und zwar wurde früher die Gewerke bzw. die Industrie dort angesiedelt, wo die Energie zur Verfügung stand. In früherer Zeit am Wasser, dann wo Kohle zur Verfügung stand. Daher müßte man die Industrie teilweise um siedeln bzw. neue Werke, eben im Norden der Republik errichten- staatlich gelenkt. Wozu haben wir einen Staat. thor_le: Moderator?! Die Argumente fehlten in der Sendung, ich hab Sie egsehen und muss dazu nicht die Mediathek aufsuchen.... Also nochmal: Was sind das für Argumente der Professorin aus Berlin gegen den Südlink? Wurde leider nur angedeutet. moderator: Die Professorin ist jetzt nicht im Chat. Sie können sich gerne an die Redaktion wenden. https://www.mdr.de/echt/kontakt/index.html partymania: Wozu muß ein Umweg durch Thüringen vollzogen werden, wenn die BAB 7 doch von Flensburg bis an die Grenze von Liechtenstein unser Land durchstreift wie keine andere? Warum kann man nicht parallel zu dieser die Stromtrasse bauen? Wenn man sich die Route genau anschaut, liegen die Ballungszentren wo der Strom ja hin soll der A7 näher und günstiger als der Umweg durch Thüringen! Ulrike Hörchens: Das haben wir geprüft: Aber es hat sich gezeigt, dass eine solche Parallelführung an vielen Stellen technisch nicht möglich oder nachteilig für Mensch und Natur wäre: Die A 7 führt über viele Hanglagen durch Tunnel oder Täler durch Brückenbauten, durch zahlreiche Naturschutzgebiete und Wälder sowie direkt durch Ballungs- und Siedlungsregionen. Überall dort, wo eine Bündelung technisch und fachplanerisch möglich ist, haben wir sie in den Planungen. Umweltheizung: Die Gasturbine im Kraftwerksblock Irsching 5 zählt zu den effizientesten Gasturbinen der Welt. Der Wirkungsgrad bei der Erzeugung von Strom ist dabei doppelt so hoch als bei vielen Kohlekraftwerken. Daneben bietet es sich an die Abwärme eines solchen Kraftwerks in vorhandene Fernwärmeleitungen einzuspeisen, welche NUR in den 4-5 Wintermonaten betrieben werden müssen. Den Rest des Jahres liefert Solarthermie und Photovoltaik alleine schon genügend Energie um allen Bedarf an Wärme und Strom - vom Fabian: --> PLANUNGSINSTITUTE SOLTEN SICH MAL BESSER VERSTÄNDINGEN UNTEREINANDER ! FINDE MAN REIßT 3 STREIFEN DURCH THÜRINGEN NUN DIE 4 ! DA HÄTTE MAN BEIDE TRASSEN UNTER AUTOBAHN UND BAHNLIENEIEN SETZEN KÖNNEN ABER ES UNTERHALTEN SICH DIE VERSCHIEDENEN UNTERNEHEMN NICHT MIT EINANDER !! WENN SIE ZUSAMMENARBEITEN ERHÄLT MAN DADURCH KLIMASCHUTZ UND MAN VERSCHWENDET KEIN UNNÖTIGES GELD DER STEUERZAHLER thor_le: 6 Gasballone für 2500 Haushalte. Wieviele für Leipzigs Versorgung? Und sehen die besser aus ??? Lexi Hartmann: Frau Siegesmund hat sich, wie nicht anders von den Grünen erwartet als astreine NIMBY geoutet. Das sind europäische PCIs für den Atom- und Kohlenstrom. TENNET als ehemalige E.on Tochter hat Interesse an Atom- und Kohleverstromung. Umweltheizung: Meine Rede lutz: Der Vorschlag überflüssigen Strom in Gas zum Beispiel in Wasserstoff und Sauerstoff durch Elektrolyse aufzuspalten wurde erstmals schon vor Jahren gemacht. Aber dann würden die jetzigen Kraftwergbetreiber ja keine super Gewinne mehr einstreichen und die Lobby dieser sitz ja auch in unserer Regierung. Frau Dr.(der Physik) Merkel kann ja nicht mal den Autokonzernen Paroli bieten, warum auch ist doch so viel einfacher,durch das Volk gewählt,danach das Volk vergessen oder ? sascha: Von den Gegnern höre ich hier nur: der böse Staat, die bösen Konzerne, über unsere Köpfe hinweg. Jetzt kommt auch noch: legt doch die Trasse durch ein anderes Bundesland, nur nicht durch unseres. Manchmal ist es zum Verzweifeln. Wo sind echte Argumente außer "ich spüre, daß das nicht gut für den Boden sein wird" und "die da oben"? Ingenieur: @ 3100302670: Staatlich gelenkt? Sowas gabs schonmal. Nannte sich Planwirtschaft und hat in der DDR super funktioniert. Da wären sicher auch die Thüringer wieder begeistert. Umweltheizung: Die Regierung sollte die Belange der Bürger mehr respektieren. Steigende Energiepreise sind keinesfalls der Wunsch von uns Bürgern. soylent: 3100302670: Super Idee. Also in Ostfriesland mal ein BMW-Werk ins Watt setzen. Mercedes, Siemens und Bosch daneben. Aurich wird zu München aufgeblasen. Annette72: Ich habe zu den Gefahren für Mensch u Tier ganz andere Daten gehört. Ich habe daher Angst um meine Kinder. Es gibt noch kein Projekt in solch Größe , wer traut sich da wirklich zu solche Aussagen u Versprechen zu machen? Ich kämpfe gg die Trasse, denn ich sehe hier kein Sinn außer das da jemand nur sein Geld im Kopff hat . Bruno: Wenn der Strom in Wasserstoff umgewandelt werden soll, um dann über das Gasnetz verteilt zu werden, so müssen durch die Änderung des Brennwertes in Firmen mit thermischen Prozessen zehntausende von Gasbrennern umgestellt werden. Wer soll das bezahlen? Martin: Es wird auf eine Wasserstoffwirtschaft hinauslaufen, also Transport von Energie mittels Wasserstoff für Mobilität und Heizung, lokale Stromerzeugung.- - 1. Umsetzbarkeit im Weltmaßstab - Die Umsetzbarkeit von Akkuladestrukur im Weltmassstab ist nicht gegeben. Sie ist finanziell nicht einmal für ärmere Länder der EU leistbar, also keine Weltwirksamkeit. Umweltheizung: Elektrischer Strom lässt sich mit höchsten Nutzungsgraden in Wärme umwandeln und als solche speichern. sascha: @Fabian: Sie möchte ich erleben, wenn die Autobahn in ein paar Jahren wegen Wartungsarbeiten an der Stromtrasse aufgerissen wird. ;) Thüringer: mckinley, hier gebe ich ihnen recht. Eine dezentrale Stromerzeugung wäre die beste Lösung. Die vielen Dächer in den Städten könnten alle mit PV-Anlagen belegt sein. Allerdings nicht mit Modulen aus China! Die könnten Biogasanlagen u.s.w. ergänzen. Natürlich hätte man das zentral organisiern müssen, entsprechende Gesetze wären nicht das Problem, aber die Lobbyisten hätten das nie zugelassen. Kanter: Bauern die ein nicht rationale Angst vor einem Stromkabel "fühlen". Ein anderer Bauer, der sein Biogasanlage (die ein oder zwei Dörfer versorgen kann) über den grünen Klee lobt und eine Wirtschaftswissenschaftlerin kommen zu Wort. Kein Ingenieur für Hochenergietechnik. Klar was dabei herauskommen muss. Schade um die Zeit. Elektriker1: Tja, ursprünglich wollte jeder Strom sparen, nur heute wollen die Grünen Bundesregierungen am selbst erzeugten Strom ihre steuern. Dass ist das kranke an der solaranlage auf dem Dach :-( sascha: @Anette: Die Trasse hat keinen direkten Vorteil für sie, daher lehnen sie sie ab? AB Südost: Diese Megatrassen bringen definitiv nicht nur Windstrom. Es gibt keinen Netzentwicklungsplan und keinen Szenariorahmen ohne Kohlestrom. Was also soll der Quatsch, den Menschen zu erzählen, dass das Energiewendeprojekte sind? Stromtrassen sind Stromtrassen. Es gibt keinen Kohleausstiegs-Plan. Ulrike Hörchens: SuedLink startet in Schleswig-Holstein. Dort wird es in einigen Jahren nur noch etwa 500 Megawatt konventionelle Erzeugung geben, aber über 10.000 MW Windstrom. Und das wird im Laufe der Energiewende deutlich steigen. Schließlich wollen wir ja deutschlandweit in Zukunft 80 Prozent Erneuerbare haben. Kanter: Klar kann man strom in Wärme umwandeln. Zurück ist aber extrem aufwändig. Thüringer: Es gibt doch schon massenhaft Baustellen auf den Autobahnen, machen Sie sich nicht lächerlich! fürdiejugend: Kann mich nur anschließen Lutz ETING: Annette72 wovor haben Sie denn konkret Angst, bzw. wodurch hervorgerufen? Fabian: sacha : denke eher das die Kabel länger halten als der Belag der autobahn somit kann man dann die Wartung mit der Erneuerung verbinden Umweltheizung: Wozu eine teure Kabellösung als Ferntrasse favorisieren, wenn schlussendlich der weitere Aus- und Zubau erneuerbarer Energieen und die intensivierte Nutzung von Sonnenenergie einen „einfacheren“, dabei „preiswerteren“, wie auch „ökologisch sinnvolleren“ Lösungsweg darstellen. Wer A sagt muss nicht zwangsläufig B sagen, wenn sich herausstellt, daß B ein Irrtum ist - Mit dem atomaren Abfall werden unsere Nachfahren noch genügend Kosten und Probleme haben - Das ist für mich unfassbar. Strom: Warum werden mit dem Südlink zwei Stromtrassen zusammen verlegt? Damit wird der nicht mehr zu nutzen Landstreifen breiter und es werden die gleichen Gebiete massiver betroffen, Ulrike Hörchens: SuedLink besteht aus zwei Verbindungen. Wenn beide parallel verlegt werden, dann minimiert das den Platzbedarf insgesamt. AB Südost: Herr Ziepel, hat Tennet ausreichend und unabhängig belegt, dass die HGÜ-Trassen notwendig sind? Guntram Ziepel: !!!Definitiv Nein, weil Sie selber die Bedarfsermittling, die Planung den Bau und den Betrieb machen!!!!! Umweltheizung: Ich favorisiere den Weg der Effizienzsteigerung. Anstelle den Energiebedarf mit kostenaufwändigen Maßnahmen zu senken ist es besser doch den Wirkungsgrad zu verdoppeln um mit halbiertem Aufwand an Primärenergie die gleiche Wärmeleistung zu produzieren. Dies spart jede Menge fossiler Brennstoffe und dabei viele Tonnen giftiger Rauchgase, samt Schadstoffen. lutz: sorry das ist mir hier zu blöd dumm reden kann ich mir wo anders anhören sorry AB Südost: In Stade soll ein neues Kohlekraftwerk gebaut werden. Es wird von massiven Windstromüberschüssen im Norden gesprochen. Mit Hamburg-Moorburg sind das aber keinesfalls nur Windstromüberschüssen, wenn dort noch zusätzlich Kohleverstromung stattfinden soll. Ich dachte, wir wollen die Energiewende. Warum dann neue Kohlekraftwerke im Norden? Martin: Mehrere Tausend km 2m Tiefe sind im höchsten Maße anschlagsgefährdet. Es braucht nicht viel Sprengstoff, hier dann hier dann dort. Und dann? Kann nicht durch Netzumleitung aufgefangen werden.Wer ist so dumm und legt sich einen Strick um den Hals. Energynetwork: Herr Ziepel sie haben zu wenig Ausrufezeichen genutzt. Damit wird ihre schwache subjektive Meinung nur viel stärker. Guntram Ziepel: Stimmt (viele Ausrufezeichen) sascha: Echt? Jetzt noch Terroristen ins Spiel bringen? Ich bin hier raus Ulrike Hörchens: Er wird 2025 in Betrieb gehen. Die Investitionen werden bei ca. 10 Mrd. Euro liegen, werden aber über 40 Jahre abgeschrieben. Um die Netze stabil zu halten, fallen aber heute schon Kosten von über 1 Mrd. Euro jährlich an. Paul: "Stuttgart 21" grüßt. Es müsste jeder Betrieb selbst dafür sorgen, wie er seine Energie ökologisch und preiswert sich selbst zur Versorgung seiner Produktion zur Verfügung stellt. Es ist ein sinnloses Unternehmen, dass viel Geld kostet, die dann die Stromabnehmer, also die Bevölkerung bezahlen wird als Netzentgelte. Man sollte auch bedenken, dass alle in den letzten 20 Jahren in Angriff genommenen Großprojekte letztlich ein Mehrfaches kosteten als geplant Annette72: Hier geht es nicht darum eine Sache abzulehnen die mich persönlich nicht weiter bringt. Es geht darum das sie gesundheitsschädigend für mich u meine Kinder ist! Wer hier den Daten glaubt, lächerlich. Die Strahlung geht bis zu 6 km weit. Wer genau daneben lebt setzt seine Familie Starken Gesundheitsschäden aus! U ja als Mutter kämpf ich natürlich dagegen ! U wehement ! volker: Nun ja, die AKW die am Netz sind sieht man ja auch @ Martin Lexi Hartmann: Guntram Ziepel, seit wann will der Bundesverband gegen Suedlink an Autobahnen oder ICE-Trassen verlegen? Das ist nicht der Konsens. Keine Trasse für Atom- und Kohlenstrom!! Guntram Ziepel: So ist es AB Südost: @ €nergienetwork: Seit wann sind Ausrufezeichen subjektiv? Ausrufezeichen sind Ausrufezeichen. Das bedeutet hier: Starker Fakt!!!!!!!!! Lexi Hartmann: Frau Hörchens, wem gehört TenneT zu 100% und warum soll der deutsche Stromkunde 9,05% sichere Eigenkapitalrendite bezahlen, wenn die Benchmark 10-jährige Bundesanleihe bei 0,6% liegt. Ulrike Hörchens: Es ist kein Geheimnis, dass TenneT ein Staatsunternehmen ist und dem niederländischen staat gehört. Darüber hinaus legt die Regulierungsbehörde den Eigenkapitalzins fest - und sie hat ihn auf 6,9 % gesenkt. Ingenieur: @Annette72: Das ist in etwa die gleiche Debatte wie zu den bösen Handy-Strahlen in den 90ern... Thüringer: AB Südost, das habe ich in meinem ersten Post schon geschrieben, hier soll ein Monopol zementiert werden. Der Strom aus egal welchen Quellen soll nach Süden geleitet werden. Zur Zeit verstopfen AKW s wie Brunsbüttel, Grohnde im Norden schon das Netz, so daß Windkraftwerke abgeschaltet werden müssen. Das zahlt alles der Kunde! AB Südost: Herr Ziepel, was würden Sie sich wünschen, wie eine ausreichende Bürgerbeteiligung bei der Energiewende aussehen soll? Geht es bei der Energiewende nur um den Trassenbau? Guntram Ziepel: Nein . Es geht um die Umsetzung der Energiewende hinsichtlich Erzeugung von Energie (auch regenerativen Strom), Speicherung, Transport und Nutzung. Ine: Soll denn mit der Trasse auch Strom aus Norwegen gen Süden transportiert werden? Ulrike Hörchens: SuedLink ist über die Verbindung NordLink mit den norwegischen Pumpspeichern verbunden. Wir können sie also bei Bedarf für überschüssigen Wind- oder Solarstrom nutzen. Elektriker2: Wer Angst hat vor Hochspannungsleitungen, darf auch keinesfalls ein Handy benutzen, oder als Wecker daneben schlafen! greenpower: @Annette72: Hast du ein Handy? Verstrahlst du damit deine Kinder? Martin: Eine Stromnetzwirtschaft ist auch total eegen ihrer Zentralen Steuerung anschlags blackout gefährdet. Eine Wasserstoffwirtschaft eben nicht.Er wird dezentral verschoben wie Benzin und Diesel und überall in gewisser Menge beim Verbraucher gespeichert, Tankstellen und Heizungskeller. Ingenieur: Her Ziepel: TenneT braucht den Bedarf nicht zu beweisen. Die Bundesregierung hat den Suedlink beauftragt. Wurde auch im Bericht erwähnt. Guntram Ziepel: Zur Korrektur : der Szenariorahmen ist der ermittelte Bedarf der von den Vorhabenträgern im Auftrag des Gesetzgebers ermittelt wird. Nach Prüfung durch BNetzA findet der weitere Ablauf durch die Vorhabenträger statt (TenneT) ETING: Annette72, die natürliche "Strahlung" ist deutlich stärker, eine 380kV-Leitung ist gut vor E-Feldern geschirmt, bei Gewittern haben Sie massiv höhere Feldstärken und selbst auch bei schön-Wetterlagen. Da braucht man sich nun echt keine Sorgen zu machen. Ich würde direkt mein Haus auf eine solche Leitung stellen Lexi Hartmann: 6,91% ist übrigens das 10-fache der Vergleichsrendite bei 10-jährigen deutschen Staatsanleihen. Immer noch sehr lukrativ, um den überdimensionierten Netzausbau anzupreisen. Annette72: Warum wird so ein riesen Projekt durchgezogen, wenn niemand den Strom wirklich braucht am Ende der Stromtrasse? U warum zahlen nicht diejenigen für das Projekt, die auch den jahrelangen Nutzen haben. Es ist für mich unverständlich. Wenn ich als Selbständige Geld machen will, kann ich doch den Bau meiner Firmengebäude auch nicht auf andere abwälzen? U wie gesagt, warum sind immer die Thüringer diejenigen die dazu mehrfach zur Kasse gebeten werden. Ein wenig Verteilung dabei wäre nicht nur fair!! Ulrike Hörchens: Die Südländer haben in ein paar Jahren eine große Stromlücke, u.a. weil die AKW vom Netz gehen. Die Lücke wird durch Windstrom aus dem Norden gedeckt, den SuedLink transportiert. Ingenieur: Das Problem an Wasserstoff ist, das es durch Stahl hindurch diffundiert und sich nur sehr aufwändig länger speichern lässt. Martin: Bei Erwärmung von 70 Grad in 2m Tiefe (kein Schert) ideal für Spargelanbau oben. Das aber.. AB Südost: Herr Ziepel, wie soll Bürgerbeteiligung aussehen? Ist das Vorgehen der Netzbetreiber und der Politik demokratisch? Gesetzlich abgesichert ist es, aber wird geltendes Recht tatsächlich immer eingehalten? Guntram Ziepel: Die Bürgerbeteiligung ist unter anderem im NABEG festgeschrieben.Die Novellierung dieses Gesetzes steht gemäß Koalitionsvereinbarung bevor. Wir sind gespannt welche Korrekturen hinsichtlich Bürgerbeteiligung vorgenommen werden. AC_DC: Frau Hörchens, Sie haben doch einen Vorschlagstrassenkorridor benannt und der geht sehr wohl durch Thüringen. Insofern kann man kaum von Gleichwertigkeit und Ergebnisoffenheit sprechen... Ulrike Hörchens: Doch. Die Behörde sagt, wir müssen einen Vorzugskorridor benennen. Wir haben aber klar gesagt, dass auch die andere Alternative und weitere Alternativen gut geeignet sind. Und wir prüfen jetzt alle Alternativen. Paul: Ingenieur: Das Problem an Wasserstoff ist, das es durch Stahl hindurch diffundiert und sich nur sehr aufwändig länger speichern lässt. ES geht, wie sollen sonst H-KfZ fahren. Udo03: Warum Nord-Süd, warum nicht gleich in die Ballungsgebiete, da wo es gebraucht wird. Ulrike Hörchens: SuedLink endet an zwei Knotenpunkten, von wo der Strom dann über das bestehende Höchstspannungs- und Verteilnetz in die Ballungsräume gebracht wird. Ulrike Hörchens: siehe Antwort @Fabian ETING: Annette72, das frage ich mich auch, warum die Kosten auf alle umgelegt werden müssen. Aber schuld daran ist zum Beispiel ein überhasteter Ausstieg aus der Atomenergie. Irgendwo muss nunmal der Strom herkommen und da Deutschland verstärkt auf Erneruabre Energien setzt mit Wirkungsgraden von zum Teil 10% (Solar), muss das nunmal auf alle umgelegt werden. Aber wenn man die Sache nicht so ideologisch angegangen wäre, hätte man sicher eine Menge Geld sparen können. Ingenieur: @Paul: Wenn eine H2-KFZ vollgetankt für mehrere Wochen/Monate geparkt wird, leert sich der Tank allmählich. Steht auch in den Handbüchern für die Autos als Hinweis drin. greenpower: @Annette72: Überzeug doch einfach Daimler, IBM, Porsche, BMW, Bosch, BASF und all die anderen davon, sich in Thüringen anzusiedeln. Dann gibt es da Jobs und alles ist gut. Strom braucht ihr dann übrigens trotzdem und den erzeugt ihr nicht alleine durch fromme Wünsche... Ine: Was kosten mich als normaler stromkunde die kabeltrassen - wieviel muss ich im Monat so mehr für Strom bezahlen? Bruno: @Paul Die Speicherung von 5 kg Wasserstoff in einem Wasserstofffahrzeug in einem extrem teuren Tank ist etwas anderes als die Speicherung von großen Mengen dieses verflixten Stoffes oder der Übertragung in Pipelines. Lexi Hartmann: Frau Hörchens, für eine Pressesprecherin von TenneT habe ich mir mehr Fakten erhofft, Bauzeit, Kosten etc. Sie wollen was verkaufen und stellen nicht die Rahmemdaten Ihres Produktes vor. Das wird das neue Stuttgart21 oder BER. Ulrike Hörchens: Ich will Sie nicht enttäuschen: Bauzeit 2021-2025; Investitionen ca. 10 Mrd Euro. thor_le: Die Argumente der Bauern sind für mich unglaubwürdig. In Sachsen-Anhalt und Sachsen wurden druch Tagebaue ganze Landstriche umgepflügt und dort ist Landwirtschaft heute besser denn je möglich. Was sind die Beweise der Gegner, dass Landwirtschaft nicht mehr möglich sei. Ine: Trocknet die Erde im Bereich der Kabeltrasse durch die Erwärmung aus, so daß keine Pflanzen mehr wachsen können? Guntram Ziepel: Hängt sicherlich extrem von der Verlegemethode ab . Alternative könnte die "Herrenknecht" Methode sein. (Kabel durch Bohrtechnik in Leerrohre in 4 m Tiefe zu verlegen) Ine: Warum erfolgte keine Anhörung direkt vor Ort in der Rhön sondern in Ilmenau und Fulda? Ulrike Hörchens: Da handelt es sich wohl um die Antragskonferenzen. Die werden von der Bundesnetzagentur veranstaltet. ETING: Frau Hörchens, wie viel hätte denn die gleiche Trasse bei oberirdischer Verlegung gekostet? Ulrike Hörchens: Ca. 3 Mrd. Euro. Aber der Gesetzgeber sieht die Erdverkabelung vor. Ingenieur: Investitionen ca. 10 Mrd Euro. Da sage ich mal Wertungsfrei: Peanuts im Vergleich zur Flüchtlingskrise und deren Kosten. Thüringer: greenpower, hatten wir alles schon in Thüringen. Sogar Bosch hat Solarmodule produziert! Wo sind die geblieben? Die Jobs sind natürlich auch weg und in den Hallen werden Sendungen für den KIKA produziert. Also das wird nichts ohne Gesetze! ichauch: Hallo Annette72, dann lass doch mal ein paar abfälle aus den AKW`s in deine Garten lagern!!! Lexi Hartmann: @ Ingenieur: die Bundesregierung hat den Suedlink beauftragt, nachdem TenneT zuvor diesen als notwendig für die Versorgung oder Energiewende bezeichnet hat. Nichts davon stimmt. 97% der Erneuerbaren werden in das Verteilnetz eingespeist, und nicht in Übertragungsleitungen wie Suedlink. Stinmt's Frau Hörchens? Ulrike Hörchens: Das ist wie im Straßennetz: die Erneuerbaren werden über die Keis- und Ortsstraßen in Richtung Autobahnen gebracht, weil sie nur so über weite Distanzen transportiert werden können. Daher ergänzen sich ja auch Verteil- und Übertragungsnetze. Paul: Ingenieur: Wenn man nicht weiter weiss, dann: Flüchtlingskrise und deren Kosten. Ine: Wie lange dauert die Bauzeit, wann ist die Oberfläche wieder hergestellt, wann wächst wieder was auf der Fläche? Ulrike Hörchens: Insgesamt dauert die Bauzeit ca. 4 Jahre, aber vor Ort sind das jeweils nur wenige Wochen. Die Fläche kann nach Bauabschluss wieder landwirtschaftlich genutzt werden. Ausgenommen sind tiefwurzelnde Gehölze. moderator: Es sind viele Fragen aufgelaufen. Die Experten beantworten so viele wie möglich. moderator: Tipp: Das Protokoll zum Chat gibt es im Anschluss auf MDR.de zum Nachlesen. ETING: Lexi Hartmann, ein überwiegender Teil der Erneuerbaren wird sicher in das Verteilnetz eingespeist, aber dieses ist auch mit dem Transportnetz verbunden, es gibt auch zu gewissen Zeiten einen Leistungsfluss von unten nach oben, für die Netzstabilität ist man auf die neuen Leitungen angewiesen Elektriker3: @ichauch... Stellen Sie sich mal vor, 1 Woche ohne Strom zu sein. Dann interessiert es sie nicht mehr, wo der Strom herkommt, Hauptsache es ist wieder Strom da... AB Südost: Die AKW werden 2022 abgeschaltet? Geht dann in Bayern das Licht aus? Die Trassen sind doch erst frühestens 2025 fertig! Ulrike Hörchens: Zwischen 2022 und 2025 wird die Versorgungssicherheit mit netzstabilisierenden Maßnahmen gewährleistet werden. Dass SuedLink erst 2025 fertig sein wird, liegt an der Entscheidung des Gesetzgebers für den Erdkabelvorrang - hier mussten die Planungen ganz neu gestartet werden. Ine: Warum wird der Trasse Verlauf, der von Frau Siegesmund vorgeschlagen wurde von der Tennet nicht geprüfte und der Trassenverlauf durch Thüringen Ulrike Hörchens: Die Bundesnetzagentur hat den Vorschlag geprüft und beschlossen, ihn nicht weiter zu verfolgen. L. Hartmann: Frau Hörchens, eine Fehlinformationen nach der anderen. Es gibt Ein- und Ausspeisepunkte. Da wird nichts zwischendurch auf 800 km aufgenommen oder abgegeben. Wir sind hier besser informiert als Sie denken. Ulrike Hörchens: SuedLink ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die an gut ausgebaute Netzknotenpunkte anschließt, von denen aus der Strom dann weitertransportiert wird. Ine: 4 Stromtrassen durch Thüringen, warum wird Thüringen so benachteiligt - das grüne Herz Deutschlands so bei trächtig? AB Südost: Frau Hörchens, beschäftigt sich Tennet auch damit, dass der Netzausbau gegen geltendes europäisches Recht verstößt? Sie berufen sich immer darauf, dass die HGÜ-Trassen vom Bundestag beschlossen wurden, aber leider wird die Aarhus Konvention missachtet. Europäisches Recht schlägt Bundesrecht. Was macht Tennet, wenn die Trassen zu Schwarzbauten erklärt werden? Gehen Sie nicht sehenden Auges in eine Investitions-Katastrophe, auch für die Stromkunden? Ulrike Hörchens: Die Kritik der AArhuis-Konvention richtet sich gegen den Gesetzgeber, nicht gegen uns. Als Vorhabenträger haben wir auf diese Fragen keinen Einfluss. ETING: AB Südost, das ist auch ein Problem, aber da der Trassenausbau stockt, werden für viele Millionen sog. Phasenschieber im Energienetz installiert, die den Leistungsfluss lenken können. Weitere Energie wird z.B. aus den dreckigen Braunkohlekraftwerken in Pole kommen. Also alles andere als sauber Ine: Wann wird der Südostlink gebaut? Guntram Ziepel: Wenn es nach uns geht gar nicht. Weil nicht nötig. moderator: Die letzten Fragen für heute werden gerade beantwortet. AB Südost: Frau Hörchens, ich habe von Lex Hartman gehört, die Trassen bis 2025 fertigzustellen sei "sportlich". Soll die Energiewende bis 2026 warten, oder wie geht der Ausbau von EE erst mal ohne Trassen weiter? Ulrike Hörchens: 2025 ist sportlich, aber machbar. Ine: Warum wurde der Vorschlag von Frau Siegesmund abgelehnt und nicht weiter verfolgt? Obwohl geradlinige und somit preislich günstiger? Guntram Ziepel: Weil der Vorschlag durch die BNetzA verworfen wurde. Ingenieur: Schönen Abend noch. AB Südost: Frau Hörchens, sind netzstabilisierenden Maßnahmen tatsächlich teurer als hochverzinste Megatrassen? Offensichtlich geht es ja auch ohne HGÜs mit der Versorgungssicherheit! Wie hoch waren diese Maßnahmen im letzten Jahr? Ulrike Hörchens: 2017 lagen die Kosten für netzstabilisierende Maßnahmen bei über 1 Mrd. Euro. Diese Kosten fallen jährlich an. Die Investitionen für SuedLink dagegen nur einmal. Guntram Ziepel: Ich wünsche auch allen einen schönen Abend - Vielen Dank für die Fragen. Volta: Reicht denn die Windstromerzeugung im Norden überhaupt aus, um die wegfallenden AKWs zu ersetzen? Ulrike Hörchens: In den nächsten Jahren werden allein in Schleswig-Holstein über 10.000 Megawatt erneuerbarer Strom erzeugt. Ulrike Hörchens: Ich wünsche allen einen guten Abend - vielen Dank für die interessanten Fragen.