Seit Monaten laufen im Grenzgebiet zu Polen Schutzmaßnahmen gegen die Seuche. In Brandenburg und jetzt auch in Sachsen sollen Barrieren die infizierten Tiere abhalten. Grenzübergreifend wurde eine Task Force gegründet. Doch wie bereiten sich Schweinezüchter, Veterinärämter und Jäger auf den Tag X vor? "Echt"-Moderator Sven Voss ist im Grenzgebiet zu Polen mit dem Amtstierarzt Ralph Schönfelder unterwegs. Er ist zuständig für die Abstimmung mit Anwohnern und liefert uns Einblicke in die Streckenplanung der neuen Barriere. Und er zeigt Vorkehrungen, wo im Seuchenfall tote Tiere gesammelt und entsorgt werden.



Außerdem begleiten wir Hans-Dietmar Dohrmann, Jäger vom Jagdverband Niederschlesische Oberlausitz. Er und seine Kollegen sind aufgefordert, so viel Schwarzwild wie möglich zu erlegen, um die Infektionsgefahr so zu reduzieren. Doch das ist leichter gesagt als getan angesichts der günstigen Vermehrungsbedingungen in Deutschland für Wildschweine - und auf der anderen Seite: den strengen Tierschutzauflagen. Wie gehen die Jäger mit der Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest um? Und wie realistisch sind die Erwartungen, die an die Jägerschaft gestellt werden?



"Echt" hakt nach und recherchiert jenseits der Grenze: Was unternehmen unsere polnischen Nachbarn, um der Tierseuche Herr zu werden?