Die Geschichte beginnt am 14. Dezember 1979. In der Nacht ist alles perfekt für die Diebe. Sie klettern mit Steigeisen an einem Fallrohr hinauf. Offenbar wissen die Täter: Die Alarmanlage ist nicht scharf gestellt. Sie entwenden fünf Gemälde, die später auf fünf Millionen Mark taxiert werden. Dem größten Kunstraub der DDR folgt eine beispiellose Ermittlung von Polizei und Stasi - Ein Trauma für die Thüringische Kleinstadt, bis heute. Fast 1.000 Menschen werden befragt. Sechs Jahre nach dem Kunstraub schließen sich in Gotha auch die Stasi-Akten. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Doch dann: im Juni 2018 klingelt im Rathaus von Gotha das Telefon: ein Gespräch für den Oberbürgermeister. Ein dubioser Anwalt meldet sich. Seine Mandanten wären im Besitz der Bilder.