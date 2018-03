Die Anlage ist nach gut fünf Jahren Bauzeit die größte ihrer Art und eine der modernsten überhaupt. Ein Vorzeigeprojekt der Bahn, das in Europa seinesgleichen sucht. Von hier werden täglich mehrere tausend Waggons Richtung Ost- und Südosteuropa, ja sogar bis nach Asien rollen. "Echt" schaut hinter die Kulissen dieses spektakulären Projekts, mit dem die Stadt an der Saale an alte Zeiten anknüpfen und ihre Bedeutung als einer der europaweit wichtigsten Bahnknotenpunkte wiedererlangt.