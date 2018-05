Riesenflieger im Boxenstopp

Am 30. April 1958 rollte das erste deutsche Düsenverkehrsflugzeug aus der Montagehalle in Dresden. Die "152 V1" war für eine Geschwindigkeit von rund 800 km/h und für 72 Fluggäste ausgelegt. Nach dem Absturz während eines Testfluges und wegen fehlender Absatzmöglichkeiten - vor allem die Bestellungen aus der Sowjetunion blieben aus - wurde der Flugzeugbau in der DDR 1961 eingestellt. Bildrechte: EFW Elbe Flugzeugwerke GmbH