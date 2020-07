Schäfer vor dem Aus - Tradition ohne Zukunft?

989 Berufsschäfer gibt es heute in Deutschland. 13 Prozent weniger als 2010. Obwohl sie dringend gebraucht werden, können Schäfer hierzulande kaum noch von ihrer Arbeit leben. Wenn die 500 Mutterschafe von Kathleen Bauschke grasend durch die Landschaft ziehen, verrichten sie einen wichtigen Job. Wo sie weiden, bleibt die jahrhundertealte Kulturlandschaft der artenreichen Wiesen bestehen. Weidende Schafe verhindern die Verbuschung. Außerdem nehmen sie in ihrem Fell die Samen vieler Pflanzen mit und sorgen so immer wieder für deren Verbreitung. Damit leisten Kathleen Bauschke und ihre KollegInnen einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt in unseren Landschaften. Da sind sich alle einig.