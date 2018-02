Die verschlafenen Tage von Schierke, an denen oft nur ein Restaurant geöffnet hatte, sollen demnächst vorbei sein. Zauberworte sind: Seilbahn, Skischule, Eisarena, aber auch Kletterpark, Aussichtsturm, Wasserspiele und Luchs-Schau für den Sommer - ein Ganzjahresangebot.



ECHT-Moderator Sven Voss spricht mit Investor Gerhard Bürger und dem Vorsitzenden des BUND Prof. Hubert Weiger. Der eine will die Region touristisch aufwerten und Jobs schaffen, der andere will die Natur schützen und fragt nach der Nachhaltigkeit des Projektes.