Echt | MDR FERNSEHEN | 10.04.2018 | 21:15 Uhr Giftschlamm und Altlasten – Der Silbersee in der Altmark

Brüchau in der Altmark ist auf den ersten Blick ein Kleinod. Umgeben von Wiesen und Wäldern, abgelegen von größeren Verkehrswegen. Genau das ist es, was die meisten Einwohner an Brüchau so sehr schätzen. Doch zu ihrem Dorf gehört seit den 1970er-Jahren auch eine Giftmülldeponie. Eine ehemalige Tongrube, in die im Lauf der Jahrzehnte 130.000 Kubikmeter Bohrschlamm aus der Erdgasförderung abgekippt wurden - hochbelastet mit Quecksilber, Säuren und Arsenstoffen.