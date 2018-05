"Echt" fährt dorthin, wo der Protest besonders laut ist - in die kleinen Ortschaften Fambach und Rhönblick. Die Anwohner hier haben ganz konkrete Sorgen: Was bedeuten 320.000 Volt für Menschen, die daneben leben? Oder Tiere, die dort grasen? Oder Bauern, die gleich darüber ihren Weizen anbauen? Wie schädlich ist das elektrische oder magnetische Feld, das durch solch eine mächtige Stromleitung erzeugt wird? Kritiker des SuedLinks lehnen die Stromtrasse grundsätzlich ab und meinen, die Netzplanungen sollten sich am tatsächlichen Strombedarf und nicht an der erzeugten Strommenge orientieren.