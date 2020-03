Die Menschen, die sich in Zöschen ihre Existenz aufgebaut haben, sind in großer Sorge um ihre Familien und ihre Heimat. Sie fragen: Warum muss der SuedOstLink gerade hier verlaufen? "Echt" trifft den Mann, der die Trasse bei Zöschen geplant hat: Projektleiter Mark Pazmandy: "Wir haben entlang des Korridorverlaufs immer wieder Stellen, wo wir nah an Naturschutzgebiete oder Siedlungsflächen herankommen. Das sind für uns planerische Herausforderungen. Der Verlauf bei Zöschen ist so ein Fall." Wie kann das Energieunternehmen den Sorgen der Bevölkerung und auch der Landwirte gerecht werden? "Echt" hakt nach im agrarwissenschaftlichen Labor der Universität Halle. Hier wird in einem Langzeitexperiment untersucht, welche Auswirkungen die Wärmeabstrahlung eines Erdkabels auf die Bodennutzung der Landwirtschaft hat.